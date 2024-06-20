Иммунолог Крючков перечислил заболевания, которые может вызывать готовая еда из магазинов

В России увеличивается количество госпитализированных с подозрением на ботулизм. Причиной тому стала готовая еда, в составе которой были фасоль и тунец. Врач-иммунолог Николай Крючков рассказал, какие еще продукты могут накапливать токсичные вещества и какие заболевания они могут спровоцировать. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, ботулизм не является самым распространенным заболеванием, с которым можно столкнуться при покупке готовой продукции в сетях общественного питания. Кроме готовых салатов источником заражения ботулизма наиболее часто становятся консервы и грибы, а также шпинат, зеленая фасоль, фрукты, мед, рыба и мясо. В первом случае определить наличие инфекции достаточно просто – это вздутые банки, а в случае рыбы и мяса многое зависит от метода приготовления.

Медик подчеркнул, что в пище, приготовленной из свежих продуктов, ботулизм встречается весьма редко. В такой ситуации наиболее вероятны иные инфекционные заболевания вроде токсикоинфекции и кишечной инфекции, проявляющихся в виде диареи, роты, слабости, температуры, спазмов, болей в животе.

По его мнению, для беременных, детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями риски и последствия после перечисленных перенесенных заболеваний становятся выше. Стоит помнить о том, что от кишечных инфекций и ротавируса тоже умирают, несмотря на то что это происходит гораздо реже.