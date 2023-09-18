Иммунолог Крючков предупредил о новой волне коронавируса в России

По словам врача-иммунолога Николая Крючкова, в нашей стране уже стартовал рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что этот рост происходит с конца прошлого месяца, а своего пика достигнет к ноябрю, после чего пойдет на спад.

По мнению медика, коронавирус продолжает мутировать, поэтому может возникнуть более агрессивный вариант данного патогена.

Он подчеркнул, что наиболее надежным способом защиты от этого вируса является вакцинация.