Иммунолог Мальцева перечислила последствия переедания моркови
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
По словам врача-иммунолога Натальи Мальцевой, морковь богата витаминами и славится большим объемом полезных свойств, тем не менее злоупотреблять данным корнеплодом опасно для здоровья. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Она добавила, что данный овощ содержит витамины А, С, Е, РР, В9, микроэлементы вроде калия, кальция, магния, фтора, а также пищевые волокна. Это способствует укреплению десен, профилактике зрения и сердечно-сосудистых заболеваний.
По мнению медика, при этом чрезмерное употребление данного продукта способно приводить к различным недомоганиям, среди которых желто-оранжевое окрашивание кожи из-за накопления каротиноидов, головокружению, слабости, сонливости.
Она отметила, что большой объем употребления моркови противопоказан пациентам с язвенной болезнью желудка, болезнью двенадцатиперстной кишки, при наличии камней в почках, а также стоит осторожно ее употреблять в пищу людям, страдающим аллергией на пыльцу березы.