Иммунолог Мальцева перечислила последствия переедания моркови

По словам врача-иммунолога Натальи Мальцевой, морковь богата витаминами и славится большим объемом полезных свойств, тем не менее злоупотреблять данным корнеплодом опасно для здоровья. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Она добавила, что данный овощ содержит витамины А, С, Е, РР, В9, микроэлементы вроде калия, кальция, магния, фтора, а также пищевые волокна. Это способствует укреплению десен, профилактике зрения и сердечно-сосудистых заболеваний.

По мнению медика, при этом чрезмерное употребление данного продукта способно приводить к различным недомоганиям, среди которых желто-оранжевое окрашивание кожи из-за накопления каротиноидов, головокружению, слабости, сонливости.

Она отметила, что большой объем употребления моркови противопоказан пациентам с язвенной болезнью желудка, болезнью двенадцатиперстной кишки, при наличии камней в почках, а также стоит осторожно ее употреблять в пищу людям, страдающим аллергией на пыльцу березы.