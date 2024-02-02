Иммунолог Морозова назвала способы подготовки аллергикам к весне
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
По словам врача-иммунолога Натальи Морозовой, сроки цветения растений в последние годы могут сдвигаться, в связи с чем аллергика это может застать врасплох. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Она добавила, что для того, чтобы это не случилось, следует внимательно наблюдать за окружающей природой и самостоятельно, и посредством специальных сайтов.
По мнению врача, начать принимать антигистаминные препараты второго поколения необходимо как минимум за неделю до начала цветения аллергенов.
Она отметила, что также нужно избегать контакта с аллергенами.