Иммунолог объяснил, почему вирус Нипах почти не передается от человека к человеку

Вспышка опасного вируса Нипах в Индии вновь заставила говорить об этой редкой, но грозной инфекции. Кандидат медицинских наук Николай Крючков в эфире радио Sputnik пояснил механизмы его распространения, отметив, что передача от человека к человеку хоть и возможна, но требует целого ряда условий.

По его словам, основной путь заражения – от животного к человеку, а не между людьми. Как правило, источником становятся летучие мыши или свиньи. Летучие мыши заражают людей косвенно, оставляя инфицированные выделения на фруктах, которые потом съедает человек без должной обработки. Со свиньями же контакт более прямой: в условиях фермерских хозяйств вирус может передаваться через их слюну или мочу. Если же инфекция все-таки переходит от человека к человеку, то чаще всего через предметы общего пользования, на которых остаются биологические жидкости зараженного.

Медик отметил, что высокая летальность вируса, которая по разным вспышкам составляет от 40 до 70%, делает борьбу с ним крайне сложной. Специфического лечения, направленного именно на Нипах, не существует. Терапия сводится к изоляции пациента в условиях строгого инфекционного контроля и поддержке пораженных органов, однако даже эти меры не гарантируют выживания — смертность остается крайне высокой.

По его мнению, ключевой защитой в будущем могла бы стать вакцина. Ее разработка активно ведется, но, как отмечает эксперт, этот процесс сопряжен с трудностями. Вирус сложен для создания препарата, а сама работа, финансируемая в основном государственными и международными фондами, не слишком рентабельна для частных компаний. Оптимистичные прогнозы говорят о возможном появлении вакцины в течение пяти лет, но ее окончательная эффективность пока остается под вопросом. Таким образом, в ближайшей перспективе основой противодействия Нипаху остаются не лекарства, а строгие санитарные меры и эпидемиологический контроль.

