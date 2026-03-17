Иммунолог предупредил о весенних обострениях хронических заболеваний

С приходом весны многие люди начинают жаловаться на ухудшение самочувствия. Иммунолог Николай Крючков в интервью «Ленте.ру» предупредил , что в это время года возможно обострение целого ряда хронических заболеваний.

В первую очередь это касается аутоиммунных, психиатрических, сердечно-сосудистых патологий, а также заболеваний вегетативной нервной системы. Эти болезни имеют волнообразное течение: периоды покоя сменяются рецидивами, что часто связано с изменениями в иммунной системе и внешними факторами среды.

По словам специалиста, правильно подобранная терапия способна сделать обострения слабовыраженными или свести их к минимуму. Главная цель лечения хронических заболеваний — снизить частоту и интенсивность рецидивов. Больше всего рискуют те, кто не получает адекватного лечения.

«Когда у человека правильно подобрана терапия, то у него фактически даже в сезон обострений быть не должно. Они могут быть, но их частота и интенсивность должны снижаться относительно того, что было до лечения», — подчеркнул врач.

Психолог Наталья Резикова добавила, что «весеннее обострение» не является самостоятельным заболеванием. Это лишь симптом, указывающий на наличие других ментальных или физических проблем.

По ее словам, симптомы могут включать апатию, сонливость, лень, головную боль, тревогу, изменения настроения и аппетита, навязчивые мысли и даже болевые ощущения в теле. У людей с психическими расстройствами к этому списку добавляются бредовые идеи, агрессивность и психомоторное возбуждение.

Ранее врачи предупредили россиян о последствиях таяние льда для здоровья.