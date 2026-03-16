Весенняя опасность: почему талая вода на улицах городов вредна для здоровья

С приходом весны и таянием снега на улицах российских городов появляется не просто вода, а коктейль из дорожных реагентов, тяжелых металлов, грязи и бактерий, пишет портал «НР24.Коми». Врачи предупреждают: эта смесь может навредить здоровью.

Зимой в снегу накапливаются различные загрязнения, включая хлориды кальция и магния, которыми посыпают дороги. При таянии они образуют агрессивную среду. Наиболее распространенная реакция организма на такой контакт — контактный дерматит. Кожа становится сухой, появляется жжение, трещины и раздражение. Реагенты разрушают естественный защитный барьер.

Но опасность не только в химии. Пыль от высохшей грязи содержит частицы шин, сажи и другие микрочастицы. Она раздражает слизистые оболочки глаз и носоглотки, вызывая симптомы, похожие на аллергию.

Кроме того, в снегу могут сохраняться остатки мусора и экскременты животных. Если на коже есть царапины, через них в организм может попасть инфекция или развиться грибковое заболевание.

Чтобы защитить себя, врачи советуют соблюдать простые правила: перед выходом на улицу нужно нести на открытые участки кожи плотный крем с церамидами и ланолином, который создаст защитный барьер.

Вернувшись домой, необходимо смыть грязную воду с кожи и обуви в течение 10 минут. Также нужно использовать водоотталкивающие средства для обуви и тщательно мыть руки после прогулок.

Ранее главный специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что мартовское тепло заставило лед на водоемах Москвы и Подмосковья стремительно таять.