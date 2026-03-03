Иммунолог предупредил о возможном заражении людей пастереллезом из-за вспышки на Урале

В Свердловской области одна на одной из агроферм зафиксировали вспышку пастереллеза у крупного рогатого скота. Болезнь, вызываемая бактерией пастереллой, протекает у животных тяжело: поднимается температура, и нередко все заканчивается гибелью. Чтобы не допустить распространения инфекции, власти ввели запрет на вывоз сырого молока из региона.

В интервью «Радио 1» иммунолог Владислав Жемчугов прокомментировал сложившуюся на Урале ситуацию. По его словам, случаи заражения пастереллезом у людей встречаются редко, но исключать их нельзя.

Чаще всего инфекция попадает в организм через укусы или царапины от больных животных — кошек, собак или скота. Если вовремя не обратиться к врачу, возможны тяжелые осложнения: сепсис, пневмония и заражение крови.

Специалист подчеркнул: пастереллез не передается от человека к человеку, поэтому массовой эпидемии бояться не стоит. Однако при любом подозрении на контакт с инфицированным животным необходимо срочно идти к врачу. Лечат заболевание сильнодействующими антибиотиками, и чем раньше начать терапию, тем меньше риск осложнений.

