Не все то золото, что из-под коровы: в Ногинске предупредили о скрытых угрозах молока на разлив

Жители подмосковного Ногинска переживают фермерский бум: ближе к весне продавцы мяса и молока обосновались прямо в городских дворах. Стихийная торговля вызывает у специалистов серьезные опасения. Насколько может быть опасна такая продукция, изданию REGIONS рассказала эпидемиолог Ногинской больницы Александра Каменская.

По словам эксперта, фермерские хозяйства обязаны представлять на ветеринарно-санитарную экспертизу непереработанные пищевые продукции животного происхождения: сырое молоко, сливки, яйца, продукцию пчеловодства и так далее. При этом каждый случай продажи с рук или с машины во дворе уже сам по себе вызывает сомнения в законности и безопасности.

«Если производитель недобросовестный, то он может использовать антибиотики и гормоны роста для повышения продуктивности животных, а также использовать растительные жиры, крахмалы и других добавки. Эти вещества могут попадать в продукт и вызывать аллергические реакции. Не говоря уже о самом производстве и какое соблюдение санитарно-эпидемиологических требований на производстве», — пояснила специалист.

Чтобы получить разрешение на торговлю сельхозпродукцией, необходима не только регистрация бизнеса, но и разрешения Роспотребнадзора и Ветеринарной службы. Также в наличии должны быть результаты лабораторных исследований образцов молока, яиц и других продуктов, которые потребитель вправе запросить при покупке. Отсутствие этих документов — первый сигнал тревоги.

Эпидемиолог назвала три смертельных заболевания, которые можно подхватить, употребляя сырое молоко от непроверенных животных.

Одним из наиболее распространенных является бруцеллез. Эта хроническая инфекция поражает опорно-двигательную, нервную и репродуктивную системы. Возбудитель бруцеллеза может присутствовать в молоке даже у внешне здоровых животных, что делает продукт миной замедленного действия.

Не менее опасен и туберкулез. Даже если корова выглядит здоровой, она может быть носителем Mycobacterium bovis — бактерии, вызывающей туберкулез. Употребление сырого молока от такого животного способно привести к развитию внелегочных форм заболевания, которые крайне трудно диагностировать и лечить.

Замыкает тройку лидеров сальмонеллез. Симптомы — диарея, рвота, боли в животе и высокая температура — знакомы многим, но мало кто связывает их с безобидным на первый взгляд стаканом парного молока. Инфицированная корова передает сальмонеллы через молоко, создавая высокий риск для здоровья потребителей.

Кроме того, в домашнем хозяйстве сложно поддерживать необходимые стандарты чистоты, а неправильная упаковка и хранение превращают молоко в идеальную среду для размножения бактерий.

Для минимизации рисков эпидемиолог рекомендует покупать молоко только у проверенных поставщиков, прошедших ветеринарный контроль, и обязательно кипятить или пастеризовать продукт перед употреблением. Внешний вид здоровой коровы и честные глаза продавца, увы, не являются гарантией безопасности.

