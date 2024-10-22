Иммунолог Продеус пояснил опасность антибиотиков

По словам врача-иммунолога Андрея Продеуса, в нашей стране любую инфекцию многие стараются лечить антибиотиками, однако это в корне неправильно. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он пояснил, что в целом такие лекарственные препараты должны продаваться по рецепту, так, в случае коронавируса вообще запрещено назначать антибиотики, это вирусная инфекция. Это связано с тем, что назначение человеку на вирусную инфекцию антибиотиков приводит к антибиотикорезистентности, нечувствительности. При этом скорость создания подобной резистентности выше, чем наша с вами возможность создавать новые виды препаратов.

По мнению медика, отличить вирусную инфекцию от бактериальной достаточно просто, особенно врачу, а правильно поставленный диагноз даст возможность выбрать необходимый протокол лечения. Так, при наличии вязких, светлых соплей, как правило, бывает либо аллергия, либо вирус, а желтые или желто-зеленые сопли свидетельствуют о наличии бактериальной инфекции.

Ранее академик Геннадий Онищенко заявил о необходимости начать поиск альтернативы антибиотикам из-за падения их эффективности.