Академик Онищенко считает необходимым начать поиск альтернативы антибиотикам из-за падения их эффективности

По словам академика РАН Геннадия Онищенко, устойчивость к антибиотикам может действительно поставить мир на грань выживания, поскольку бактериальные болезни станет попросту нечем лечить. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что в свое время открытие пенициллина стало не только научным прорывом, а также и настоящим чудом. За счет него удалось сократить смертность от гнойных осложнений у раненных в годы Великой Отечественной войны. Сегодня российская фармацевтическая отрасль даже дошла до пятого поколения антибиотиков.

По мнению бывшего главного санитарного врача РФ, ученым следует искать альтернативные варианты лечения бактериальных заболеваний, а оборот антибиотиков необходимо жестко регламентировать. Так, если раньше такие препараты продавали строго по рецептам, то сегодня бизнес добился отмены данного правила и появились безрецептурные лекарств, поэтому нередко пациенты бездумно скупают в аптеках антибиотики и глотают их при любом недомогании.

Ранее заслуженный врач РФ Александр Мясников пояснил, почему окончание эры антибиотиков является тревожной угрозой.