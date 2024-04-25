Иммунолог Русанова перечислила способы отличия аллергии от ОРВИ

Весна является тяжелым периодом для здоровья, особенно для аллергиков. При этом две ключевые напасти сезона — аллергия и ОРВИ — могут маскироваться друг под друга. Врач-иммунолог Анна Русанова рассказала о способах различать эти недуги. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, ОРВИ или прочие вирусные заболевания характеризуются интоксикацией, которая обязательно сопровождается повышением температуры, ломотой в теле, болью в суставах, выделениями из носа, которые могут быть различной консистенции и цвета. И все симптомы чаще всего проявляются одновременно. При аллергии температуры нет, однако могут возникать головная боль, конъюнктивит, зуд, покраснение и слезоточивость глаз.

Медик уточнила, что одним из способов лечения и профилактики аллергии является аллерген-специфическая иммунотерапия. Она подразумевает постепенное изменение реакции иммунной системы на воздействие аллергена. Однако не всегда есть возможность достичь желаемого результата от этой терапии.