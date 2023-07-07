Иммунолог Суворова назвала симптомы и меры профилактики солнечной аллергии

По словам врача аллерголога-иммунолога Марины Суворовой, яркое покраснение кожи и зуд являются главными симптомами аллергии на солнце. Об этом сообщает Life.ru .

Медик пояснила, что солнечный свет как таковой не может быть аллергеном, однако имеет способность провоцировать некоторые реакции в организме.

Она уточнила, что возникновение аллергической реакции может быть связано с наличием аллергена или раздражающего компонента в самой коже.

Суворова отметила, что основными симптомами являются зуд, покраснения кожи после выхода на солнце, вздутия пораженной кожи и образование волдырей. Тем не менее это проходит само, если не является ожогом.

Специалист добавила, что с целью избежать аллергии следует загорать не более десяти минут в день до 11:00 или после 16:00, использовать солнцезащитные кремы, не посещать солярий.