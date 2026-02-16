Иммунолог заявил, что главная опасность оспы обезьян — скрытое распространение до появления симптомов

В России зафиксированы первые случаи оспы обезьян — пациенты выявлены в Московской области и Санкт-Петербурге. Все они либо вернулись из-за границы, либо контактировали с приезжими. Ситуация взята под контроль, но врач-иммунолог Владислав Жемчугов предупреждает: главная угроза сейчас не в тяжелом течении болезни, а в ее способности распространяться скрытно, до появления первых симптомов. Об этом сообщает радио Sputnik.

По словам специалиста, самый сложный для эпидемиологов сценарий — когда человек уже заражен, но еще не знает об этом. Инкубационный период может длиться до двух недель, и все это время носитель вируса, сам того не подозревая, способен заражать окружающих при тесном контакте. Поэтому Жемчугов настоятельно рекомендует при любом повышении температуры не заниматься самолечением, а сразу обращаться к врачу. А если на теле появилась сыпь или пузырьки — тем более вызывать доктора на дом, не посещая поликлинику лично.

Он подчеркнул, что, к счастью, оспа обезьян не передается воздушно-капельным путем, как грипп или ковид. Заразиться можно только при прямом контакте с больным человеком, его выделениями или зараженными материалами. Это существенно снижает скорость распространения, но не отменяет риска для близких контактных — членов семьи, медицинского персонала, тех, кто ухаживает за больным. В Роспотребнадзоре уже разработаны тест-системы для быстрой диагностики — иммуноферментные и ПЦР-тесты доступны в медучреждениях. Все выявленные на сегодня пациенты госпитализированы, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное, угрозы для жизни нет. Один человек из Домодедовской больницы уже выписан.

По мнению медика, инфекция пришла, но паниковать не стоит. Главное — соблюдать бдительность, не игнорировать симптомы и не стесняться вызывать врача. Вирус не летает по воздуху, но он рядом, и лучшая защита — своевременная диагностика и изоляция до того, как болезнь успеет шагнуть дальше.

