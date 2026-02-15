Установлен источник еще одного случая завоза оспы обезьян в Россию

В Санкт-Петербурге госпитализирован мужчина с подтвержденным диагнозом «оспа обезьян». Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на профильного городского чиновника в руководстве города, пациент недавно вернулся из Тайланда, где, предположительно, и произошло заражение экзотической инфекцией.

По имеющимся данным, первые симптомы нетипичного для России заболевания появились у мужчины еще в период отдыха за границей. Однако путешественник не придал этому значения, списав недомогание на акклиматизацию или пищевое отравление. Только по возвращении домой, спустя несколько дней, мужчина наконец обратился к медикам, где после обследования у него подтвердили обезьянью оспу.

Сейчас состояние пациента оценивается как удовлетворительное, он находится под постоянным наблюдением врачей в стационаре. Медики также взяли под контроль его спутника, с которым мужчина был в путешествии и проживает в Петербурге. Пока признаков заболевания у контактного лица не выявлено, но наблюдение продолжится в течение инкубационного периода.

Это уже не первый случай завоза оспы обезьян в Россию за последнее время. Ранее заболевание было выявлено у троих жителей Московской области. Специалисты напоминают: при поездках в эндемичные регионы важно внимательно следить за самочувствием и при появлении сыпи или лихорадки немедленно обращаться за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что вслед за Подмосковьем оспу обезьян «поймали» в Петербурге.