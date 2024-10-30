Иммунолог Жемчугов пояснил опасность бесконтрольного приема мирамистина

По словам врача-иммунолога Владимира Жемчугова, лекарственный препарат мирамистин имеется в аптечке почти каждого жителя нашей страны, он используется в качестве относительно недорогого и эффективного антисептического препарата. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что мирамистин используется для опрыскивания горла при боли в нем, а также служит средством для промывания при отите. Некоторые используют его после полового акта для экстренной профилактики каких-то венерических заболеваний.

По мнению медика, не стоит забывать, что все же это не лекарство от всего. Так, при одной и той же инфекции он может помогать, а завтра инфекция стала к нему устойчива, как и происходит с большинством антибиотиков и антибактериальных препаратов.

Ранее он пояснил, почему фармацевты не имеют права помогать покупателям в их самолечении.