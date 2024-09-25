Иммунолог Жемчугов пояснил, почему фармацевты имеют права помогать покупателям в их самолечении

По словам врача-иммунолога Владислава Жемчугова, самолечение по советам фармацевта недопустимо, потому как они не имеют права выдавать лекарства, те, которые по рецепту, без наличия у покупателя рецепта врача. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он добавил, что в случае, если пациент приходит с рецептом, а данный препарат отсутствует в продаже, то фармацевт может посоветовать дженерик, в виде замены что-то.

По мнению медика, любые лекарственные препараты могут нанести человеку вред, даже самые, казалось бы, популярные и безобидные лекарства, вроде цитрамона и но-шпы.

Ранее сообщалось, что фармацевт без рецепта продала лекарство с наркотическими свойствами подростку.