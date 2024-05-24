Иммунолог Жемчугов пояснил опасность стрептококков для человека

В Японии стремительно распространяется смертельно опасная бактериальная инфекция, которая вызвана стрептококками группы А. Этот вирус буквально разъедает ткани человека, вызывая некроз конечностей, отказ внутренних органов и в итоге приводит к летальному исходу. По словам врача-иммунолога Владислава Жемчугова, в организме человека может обитать несколько десятков видов стрептококков, которые оседают на коже и слизистых оболочках человека. Об этом сообщает Общественное телевидение России .

Он добавил, что у стрептококков существует механизм, которым они уклоняются от иммунитета белками органов, что может привести к аутоиммунному поражению за счет того, что антитела бьют по стрептококку, но попадают по тем тканям, которыми он укрылся, поэтому это может привести к тяжелым поражениям.

По мнению медика, стрептококки вырабатывают в организме крайне токсичные вещества, вызывающие сильную интоксикацию, поражение внутренних органов и некроз тканей, поэтому при тяжелом течении возможен летальный исход.

Он уточнил, что данная инфекция, которая вызвана стрептококками, наиболее опасна для людей с пониженным иммунитетом или существующими нарушениями внутренних органов.