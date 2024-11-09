Иммунолог Жемчугов пояснил опасность вируса Коксаки

По словам врача-иммунолога Владислава Жемчугова, вирус Коксаки сочетает симптомы как обычного гриппа, так и желудочно-кишечного расстройства. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что указанный вирус сопровождается температурой, головной болью, болью в мышцах, также может быть рвота и диарея. Болеют в большинстве своем дети до десяти лет. После этого появляется крупная сыпь, кровоизлияния с трещинами на ладонях и на подошвах. Путями заражения могут быть загрязненная вода или пища, воздушно-капельный путь передачи и контактный.

По мнению медика, вирус Коксаки опасен своими осложнениями, поэтому при заражении им важно в самом начале использовать противовоспалительные препараты, чтобы не допустить осложнений. В качестве профилактики людям, находящимся в окружении больного с вирусом Коксаки, принимать настоящий интерферон альфа или бета.

Ранее также вирусолог Малышев рассказал про опасность вируса Коксаки для детей.