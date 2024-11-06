Вирусолог Малышев рассказал про опасность вируса Коксаки для детей

Экс-главный инфекционист Москвы и вирусолог Николай Малышев в беседе с URA.RU рассказал про вирус Коксаки и его влияние на детей.

Вирус Коксаки давно известен, но последние недели о нем говорят в медиапространстве все больше. В детских садах фиксировали вспышки: дети жаловались на кашель, сыпь, повышенную температуру, боль в горле, дискомфорт в ЖКТ. Как отметил Малышев, инфекция распространенная, но не способна принять более пугающие масштабы.

Несмотря на то, что вирусом успешно борются в больницах, родителям советовали быть внимательными и бдительными. Важно вовремя обратиться за помощью, так как заболевание может иногда обернуться плачевно. За всеми симптомами и их обострениями прячется менингит и проходит он у всех индивидуально. При отсутствии профессионального вмешательства возможны серьезные обострения.

Также Малышев напомнил, что Коксаки — это целая группа энтеровирусов. Каждый из них проявляется по-разному, с большей или меньшей силой.

Ранее сообщалось, что у детей в девяти регионах России заподозрили вирус Коксаки.