Иммунолог Жемчугов раскрыл суть статистики о всплеске менингита

Сообщения о значительном росте случаев менингококковой инфекции в России в 2025 году вызвали обеспокоенность и предложения о расширении вакцинации. По данным РБК, с начала года зарегистрировано более 1,2 тыс. случаев против 600 за весь прошлый год. Врач-иммунолог Владислав Жемчугов считает, что паника необоснованна. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он поясняет, что наблюдаемый рост заболеваемости в первую очередь связан с увеличением объема проводимого тестирования на инфекцию, а не с реальной эпидемией. Абсолютные цифры остаются крайне низкими в масштабах страны. Жемчугов также не исключает, что часть случаев может быть завезена мигрантами.

По мнению медика, несмотря на относительную редкость, инфекция остается опасной из-за своей способности быстро распространяться в организованных коллективах (школы, общежития, армия). Особенно высоки риски тяжелого течения и летальности у детей, при запущенных формах или развитии менингококкового сепсиса.

Эксперт подчеркивает, что текущая ситуация не является критической и не требует массовой вакцинации населения. Прививки проводятся строго по эпидемиологическим показаниям. Таким образом, рост выявляемости скорее отражает улучшение диагностики, а не катастрофическое распространение болезни.

Ранее терапевт Чернышова пояснила опасность менингококковой инфекции.