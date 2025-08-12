Терапевт Чернышова пояснила опасность менингококковой инфекции

В России зафиксирован резкий всплеск менингококковой инфекции — с начала года выявлено более 1,2 тыс. случаев, что вдвое превышает показатели 2024 года. Хотя ситуацию удалось стабилизировать, медики настоятельно рекомендуют вакцинацию для групп риска, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам терапевта Надежды Чернышовой, коварство инфекции в ее вариативности: от бессимптомного носительства до смертельно опасных форм. У людей с крепким иммунитетом бактерия может вызывать лишь легкое ОРВИ с температурой и насморком. Однако при ослабленном организме тот же возбудитель способен спровоцировать менингит, который при своевременном лечении антибиотиками проходит без последствий.

Она добавила, что главную опасность представляет менингококковый сепсис, развивающийся молниеносно — с высокой температурой, сыпью и токсическим шоком. Еще тяжелее протекает менингоэнцефалит, буквально «расплавляющий» ткани мозга и ведущий к параличам или слепоте. Особенно уязвимы дети, пожилые и люди с хроническими заболеваниями. Единственная надежная защита — вакцинация, эффективная даже после контакта с бактерией. Врачи подчеркивают: при появлении тревожных симптомов счет идет на часы, и промедление может стоить жизни.

