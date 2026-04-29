Перепишут всех: в России может появиться реестр домашних животных

В Госдуму внесли законопроект о создании в России единого реестра домашних животных. Инициативу подготовило Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Авторы предлагают ввести обязательное маркирование и регистрацию питомцев в общей государственной информационной системе, пишет агентство « Прайм ».

Сейчас единых правил для всей страны нет: в отдельных регионах уже действуют собственные нормы, чаще всего они касаются собак. Но при переездах, поездках и смене места жительства владельцам животных приходится сталкиваться с разными требованиями в зависимости от субъекта. Новый порядок, по замыслу авторов, должен убрать эту путаницу и заменить разрозненные базы одной федеральной системой.

Предполагается, что правительство утвердит, каких именно животных нужно будет маркировать и регистрировать, в какие сроки это делать и какие сведения о питомце и владельце попадут в реестр. Туда же хотят встроить уже существующие региональные базы.

Авторы инициативы считают, что единый реестр упростит поиск хозяина, если животное потеряется, а также поможет быстрее установить, кому принадлежит питомец, если он причинил ущерб другим людям.

Ранее сообщалось, что Минобороны подтвердило проведение парада Победы 9 мая на Красной площади.