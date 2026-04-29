«Тотальное заземление» и дыхание: психолог назвала две техники для снижения тревоги за считанные минуты

Если тревога накрывает внезапно и некуда бежать, а успокоиться нужно прямо сейчас — есть две простые техники, которые реально работают за считанные минуты. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала психолог Татьяна Шаврова.

По ее словам, первая называется «тотальное заземление». Суть гениальна в своей простоте: нужно одновременно задействовать все пять чувств. Положить в рот что-то со вкусом — конфету или соленое. Послушать музыку. Потрогать шершавую или плюшевую поверхность. Перевести взгляд на другую картинку — например, рассмотреть облака в небе. И что-нибудь неожиданное понюхать: духи, цветок, даже фантик от конфеты. Идея в том, чтобы дать каждому каналу восприятия новое, необычное ощущение. Когда мозг одновременно обрабатывает свежий вкус, звук, запах, тактильные ощущения и визуальный образ — он физически не может оставаться в тревожном режиме. Это мгновенно возвращает вас в реальность и проясняет голову.

Эксперт добавила, что вторая техника — дыхательная, из области доказательной медицины. И здесь не нужны долгие часы практики: всего несколько минут, и тревожность падает. Дышите по схеме: вдох носом на четыре счета (раз-два-три-четыре), затем задерживаете дыхание на семь счетов, а выдох — через рот, сложив губы трубочкой, на восемь счетов, с усилием, длинно. Психолог уверяет: достаточно сделать десять таких кругов — и тревожность уходит. А на ее место приходит ясный ум, с которым даже самое сложное задание становится проще. Попробуйте в следующий раз, когда почувствуете, что накрывает. Это лучше, чем бессмысленно листать ленту новостей.

Ранее сообщалось, что нейробиологи выяснили, как ночные кошмары влияют на настроение и почему не все они вредны.