Наконец-то весна: когда в Подмосковье станет по-настоящему тепло и солнечно

По-настоящему приятная весенняя погода придет в Москву только к 3 мая. Именно в этот день в столице ожидается солнце, отсутствие осадков и ночных заморозков. Об этом « Российской газете » рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

По ее словам, 3 мая днем в городе потеплеет до +14…+19 градусов, а ночью температура составит от +2 до +7. Это будет первый по-настоящему комфортный день на длинных выходных, когда москвичей порадует стабильная солнечная погода без осадков.

До этого майские начнутся куда прохладнее. 1 мая в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, а ночью по области местами возможны заморозки до -4 градусов. Днем воздух прогреется лишь до +9…+10.

2 мая температура начнет постепенно расти. Синоптики обещают переменную облачность без осадков и потепление до +15 градусов днем. Но ночью в этот день температура все еще сможет опускаться ниже нуля.

Ранее сообщалось, что за апрель в Подмосковье выпала двукратная норма осадков.