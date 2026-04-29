Европейские политики вроде Урсулы фон дер Ляйен или Каи Каллас просто не обладают харизмой и легитимностью, чтобы «перепрограммировать» собственных граждан на отказ от привычных благ ради прямого военного противостояния с Россией. Такую точку зрения в эфире авторской программы на радио Sputnik высказал политолог Генри Сардарян.

По его словам, суть претензии проста: Брюссель говорит европейцам: «Ребята, я буду забирать у вас из кармана заработанное, потому что нам нужен военный бюджет, учения и, возможно, даже призыв». Проблема в том, что эти требования исходят от людей, которых никто не выбирал на роль военных вождей. У них нет необходимой легитимности. Они пришли не всенародным голосованием, а через закулисные евробюрократические процедуры.

Сардарян напоминает: история знает примеры, когда целые народы за короткий срок переводили из сытого мирного состояния в режим тотальной мобилизации. Но те, кому это удавалось — личности мистического масштаба, обладавшие колоссальной харизмой. Как бы ни относиться к тому, что они творили, они умели вести за собой.

По мнению политолога, представить, что фон дер Ляйен или Каллас способны на подобное, просто нереально. Если бы им пришлось пройти через настоящие выборы в ЕС, участвовать в публичных дебатах с другими кандидатами и получить прямое голосование населения — они бы с треском проиграли. Таким образом, европейцы не готовы добровольно беднеть ради чужой войны по указке нелегитимных менеджеров, а у тех нет рычагов, чтобы изменить это настроение.

