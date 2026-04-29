В России хотят создать единую транспортную платформу на базе данных РЖД

Транспорт в России как комплексная система до сих пор существует без единого законодательного каркаса — и это, по мнению члена Общественного совета при Минтрансе Кирилла Янкова, пора исправлять. В эфире радио Sputnik он рассказал о новом законе, который призван наконец определить общие нормы для всей отрасли.

По его словам, предлагается, во-первых, легально закрепить такие понятия, как «единая опорная транспортная сеть», «транспортно-экономический баланс» и «транспортное планирование». Это не бюрократическая игра слов. Пассажиру, в сущности, все равно, на чем ехать — на поезде или самолете, ему важно, чтобы транспорт работал. А вот решить, что в конкретном направлении экономичнее и правильнее запустить — это уже задача единой госполитики. Закон, по идее, сделает эту сферу прозрачной. Создадут платформу (на отечественном софте, с учетом международного опыта), где будет видно, что, откуда, куда и как везут. РЖД как раз имеют наиболее полную информацию, и их данные могут стать основой, к которой добавят сведения по авиации, автотранспорту, морю и реке.

Эксперт уточнил, что тем не менее у медали есть и фискальная сторона. Железные дороги платят налоги полностью, а вот частные владельцы грузовых фур и ИП — большой вопрос. Обеление этого сегмента — тоже цель законопроекта.

Янков признает: процесс будет непростым. В некоторых регионах доля частного бизнеса в перевозках настолько велика, что попытка «обелить» рынок ударит по людям — не без социальных проблем. Но единое транспортное пространство страны решено сделать приоритетом, и субъекты, по его словам, обижены не будут. Правда, не исключено, что у них заберут часть полномочий. Итог: закон назрел, технологически — возможно, социально — болезненно, а в перспективе страна получит управляемую, прозрачную и справедливую транспортную систему.

