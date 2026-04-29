Экс-советник президента пояснил, почему Иран не сможет серьезно повредить интернет через кабели в Ормузском проливе

Иранские угрозы перерезать интернет-кабели на дне Ормузского пролива — не более чем эффектная пиар-акция, которая не имеет серьезных технических и геополитических последствий. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал экс-советник президента РФ Герман Клименко. По его словам, Тегеран мог бы найти себе массу других занятий, чем имитировать диверсию против глобальной сети.

Эксперт пояснил, почему это практически нереализуемо. Во-первых, нужно сначала доплыть до нужной точки, затем точно определить местонахождение кабелей, которые проложены глубоко под водой, и, наконец, физически их вытащить или повредить. Задача, мягко говоря, нетривиальная даже для военных. Во-вторых, даже если допустить, что иранцам это каким-то чудом удастся — мировая инфраструктура интернета устроена с высокой степенью резервирования. Обрыв одного или даже нескольких кабелей в локальном месте не приведет к глобальной катастрофе.

Клименко иронично замечает, что от такого повреждения выиграют разве что производители кабельной продукции и ремонтные бригады — им добавится работы. А в целом на мире, и на России в частности, это никак не скажется. То есть шумиха вокруг угрозы — это политический жест, рассчитанный на внешнюю аудиторию, а не реальный план действий. Итог: Иран, скорее всего, продолжит использовать риторику как инструмент торга, но до реального саботажа дело не дойдет.

