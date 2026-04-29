Новая схема: почему письма о штрафах и «видео ДТП» оказываются ловушкой

Тема нарушений правил дорожного движения остается одной из самых удобных для мошенников, потому что почти любой водитель допускает: где-то мог чуть превысить скорость, задеть разметку или не заметить камеру. Именно на этом чувстве тревоги и строятся новые схемы обмана. Человек получает сообщение якобы от ГАИ, видит намек на штраф или аварию и из любопытства, страха или желания быстрее проверить информацию сам открывает мошенникам дорогу к своим данным, пишут « Известия ».

Эксперты отмечают, что злоумышленники играют на доверии к официальным уведомлениям. Сообщение может выглядеть как письмо от госструктуры, уведомление о штрафе, ссылка на фотофиксацию или даже предложение посмотреть «видео ДТП с вашим участием». При этом цель у таких рассылок всегда одна: заставить человека перейти по ссылке, скачать вредоносный файл, ввести личные данные или сообщить коды подтверждения.

В 2026 году такие схемы становятся еще сложнее. Специалисты ожидают более активного использования нейросетей: речь идет о фальшивых видеороликах с якобы авариями, поддельных голосовых сообщениях от имени сотрудников полиции, а также чат-ботах, которые имитируют консультации по штрафам и нарушениям. Отдельное направление — ссылки на сайты, визуально похожие на официальные ресурсы ГАИ или сервисы оплаты, где у водителя выманивают деньги и банковские данные.

Ранее мошенники уже использовали похожие приемы, создавая фальшивые сайты оплаты проезда по платным дорогам и поддельные страницы для погашения штрафов. После ввода госномера автомобиля пользователю показывали якобы задолженность, а дальше предлагали ее оплатить. На деле деньги уходили злоумышленникам, а данные карты оказывались у них в руках.

Главный риск таких атак в том, что они могут закончиться не только потерей денег. После перехода по вредоносной ссылке или установки сомнительного приложения мошенники способны получить доступ к банковским сервисам, аккаунту на «Госуслугах» и другой чувствительной информации. В некоторых случаях это оборачивается блокировкой телефона, оформлением кредитов и дальнейшими атаками уже по другим схемам.

Эксперты советуют соблюдать простое правило: любые сообщения о штрафах, нарушениях и фотофиксации нужно проверять только через официальные каналы, самостоятельно заходя на проверенные государственные сервисы, а не переходя по ссылкам из писем, СМС и мессенджеров. Не стоит скачивать файлы и приложения из подозрительных уведомлений, даже если они выглядят убедительно. Дополнительной защитой остаются надежные пароли, двухфакторная аутентификация и привычка не принимать решения в спешке, когда сообщение специально давит на страх, срочность или любопытство.

Ранее сообщалось, что под видом посредничества мошенники жертву делают дроппером.