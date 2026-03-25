«Индивидуальная реакция» или ожог? Жительница Бурятии выиграла суд у косметолога, который испортил ей лицо

В начале прошлого года юрист из Бурятии Оюна Цыренова обратилась к косметологу с, казалось бы, простой целью — выровнять тон кожи. Специалист порекомендовала процедуру фототерапии на аппарате «Люмекка», заверив, что это безопасно и даст стандартный результат. Однако вместо ожидаемого эффекта женщина получила сильнейшие повреждения кожи, которые напоминали ожог и потребовали длительного лечения.

Долгое время Оюна не решалась рассказывать о случившемся публично, но все же решилась, чтобы предостеречь других: «Если молчать, такие ситуации будут повторяться, а последствия могут быть куда серьезнее», — объяснила она свое решение.

Что произошло

Перед началом сеанса косметолог не стала выяснять историю болезней пациентки и не проверила, нет ли у нее противопоказаний. Как выяснилось позже, процедура была категорически не рекомендована женщине из-за проблем со щитовидной железой. Кроме того, специалист использовала неправильные параметры аппарата.

Результат не заставил себя ждать. В тот же день на лице Оюны появились темно-коричневые пятна в скуловой зоне, напоминающие ожоговые. В последующие дни пигментация только усилилась, образовались корочки. Состояние кожи заметно ухудшилось.

Когда пострадавшая обратилась за разъяснениями к косметологу, та назвала произошедшее «нормальной индивидуальной реакцией». Но женщина не согласилась с таким объяснением и решила добиваться справедливости в суде.

Как проходило разбирательство

Оюна подала иск к индивидуальному предпринимателю, оказывавшему услуги. Она потребовала возместить материальный и моральный вред, а также расходы на лечение у дерматовенеролога, проведение экспертизы и штраф.

В судебном решении, вынесенном 5 марта 2026 года, указано: перед процедурой не проводился сбор анамнестических данных, не назначались анализы для определения состояния здоровья пациентки. Сама услуга привела к ухудшению состояния кожи и усилению пигментации. Суд удовлетворил иск частично, взыскав с ответчика 100 тысяч рублей. На эти деньги женщина потратила около 80 тысяч, но для нее было важнее не возмещение, а сам факт восстановления справедливости.

Что советует юрист

Оюна Цыренова, которая по профессии тоже юрист, теперь помогает другим в подобных ситуациях и дает несколько советов:

· Не игнорируйте последствия косметологических процедур, если что-то пошло не так. · Собирайте доказательства: фотографии до и после, чеки, заключения врачей. · Не бойтесь обращаться в суд — медицинскую халатность сложно доказать, но возможно. · Помните, что ваша цель — не только компенсация, но и предотвращение повторения подобных случаев с другими.

Решение суда пока не вступило в законную силу, но для Оюны это уже победа.