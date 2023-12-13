Инфекционист Малышев назвал признаки микоплазменной инфекции

По словам инфекциониста Николая Малышева, микоплазменная инфекция распространена на всей территории нашей страны, тем не менее случаи заболевания имеют единичный характер, в связи с чем ни о какой эпидемии микоплазмы нет и речи, более того, эта болезнь не относится к особо заразным возбудителям. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что на данный момент в России циркулирует колоссальный объем возбудителей ОРЗ, а микоплазма — только одна из множества. Кроме того, микоплазменная инфекция хорошо изучена.

По мнению врача, это обычная респираторная инфекция. И для профилактики следует носить маски в людных местах, мыть руки по возвращению домой, не трогать лицо грязными руками, то есть соблюдать элементарные правила гигиены.

Он отметил, что в силу тесного общения в детсадах и школах микоплазменная инфекция чаще всего встречается именно у детей.