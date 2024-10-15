Иммунолог Крючков перечислил возможные причины отравления зефиром в России

Посетители ряда крупных торговых сетей столкнулись с отравлением после покупки зефира. В составе продукта оказался подсластитель мальтитол, ставший причиной неприятных симптомов у десятков людей. Врач-иммунолог Николай Крючков рассказал, насколько опасно отравление мальтитным сиропом. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, сам по себе мальтитол не представляет собой никакой опасности, его нередко применяют в десертах без добавления сахара. Это своего рода многоатомный аналог глюкозы, и именно из-за этой многоатомности гораздо хуже всасывается в кишечнике. Поэтому подобные добавки нередко приводят к диарее, вздутию живота, болям. При этом мальтитол не приводит к тяжелой форме отравления.

Медик добавил, что у данной партии зефира, которым массово отравились люди, была нарушена технология производства, поэтому мальтитол в продукте оказался в избыточном объеме и привел к отравлению людей. Тем не менее отравление мог вызвать не только он. Так, если были нарушены условия хранения продукции, то в нее могли попасть инфекции или токсикоинфекции.

По его мнению, теперь продукция будет изъята с полок магазина для проведения лабораторных исследований и выявления точной причины плохого самочувствия людей.

Ранее также врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух пояснила вероятную причину массового отравления зефиром в России.