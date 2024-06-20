Инфекционист Мескина назвала способы избежать поражения мозга после коронавирусной инфекции

В Ростове у 39-летнего мужчины было выявлено повреждение мозга после коронавирусной инфекции, которое выражалось в виде невнятной речи, нарушения координации при ходьбе и боли в спине. Врач-инфекционист Елена Мескина пояснила, почему могут появляться подобные тяжелые осложнения после коронавируса и каким образом их можно предотвратить. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, неврологические последствия после коронавирусной инфекции возникали у переболевших на протяжении всего периода прошедшей пандемии. Однако различные изменения подобного рода бывают редко, тем более что на сегодняшний день коронавирус стал больше похож на грипп, который в некоторых случаях может вызывать повреждения мозга у ряда людей.

Медик добавила, что осложнения после коронавируса проявляются все реже, тем не менее они все еще вероятны и сегодня. Так, коронавирус способен распространяться в головной мозг через нервы, тем не менее самой частой причиной повреждения мозга у переболевших являются микротромбозы.

По ее мнению, людям, у которых начались повреждения мозга после коронавируса, придется долго восстанавливать его функции. Реабилитация может занять не один месяц, потому что кровообращение восстанавливается сложно.