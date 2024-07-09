Инфекционист Мескина назвала вероятные причиной массового заражения детей в лагере в Туве

В Республике Тува госпитализировали более 30 детей в возрасте от 10 до 17 лет, у которых после закрытия первой смены в лагере «Чагытай» проявились симптомы кишечной инфекции. Врач-инфекционист Елена Мескина рассказала, каким образом могли заразиться дети, насколько тяжелым будет их восстановление и кто понесет наказание за произошедшее. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, скорее всего, дети пострадали от ротавируса или норовируса, поскольку это главные «ответственные» за возникновение вспышек кишечных инфекций во всем мире. Источником заражения, вероятнее всего, стала вода.

Медик подчеркнула, что чаще всего данное заболевание самостоятельно купируется и быстро проходит, а дети и вовсе легко переносят подобные инфекции.

По ее мнению, при случаях массового отравления или инфицирования в лагерях проводится эпидемиологическое расследование, в ходе которого проверяются все продукты, качество приготовления пищи, проверяются на предмет носителя инфекции и сотрудники. В случае обнаружения нарушителей они несут ответственность в зависимости от степени вреда, который нанесен детям.