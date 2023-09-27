Инфекционист Мескина объяснила важность вакцинации от гриппа

Осень является сезоном распространения вируса гриппа, который ежегодно видоизменяется и обновляет свои свойства, в связи с чем важно постоянно вакцинироваться. Врач-инфекционист Елена Мескина пояснила необходимость прививок в сезон простуд. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, от гриппа следует прививаться каждый год, поскольку вакцина сохраняет защитные свойства только на один год. Кроме того, важно общее число прививок, которые с каждым разом наращивают иммунитет против вирусов.

Медик добавила, что вакцина поможет избежать тяжелого течения заболевания, серьезных осложнений и летального исхода.

По ее мнению, ежегодно вакцинироваться от гриппа лучше всем, а прежде всего детям до пяти лет, подросткам, пожилым и тем, кто работает с людьми.