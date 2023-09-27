Инфекционист Мескина объяснила важность вакцинации от гриппа
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Осень является сезоном распространения вируса гриппа, который ежегодно видоизменяется и обновляет свои свойства, в связи с чем важно постоянно вакцинироваться. Врач-инфекционист Елена Мескина пояснила необходимость прививок в сезон простуд. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По ее словам, от гриппа следует прививаться каждый год, поскольку вакцина сохраняет защитные свойства только на один год. Кроме того, важно общее число прививок, которые с каждым разом наращивают иммунитет против вирусов.
Медик добавила, что вакцина поможет избежать тяжелого течения заболевания, серьезных осложнений и летального исхода.
По ее мнению, ежегодно вакцинироваться от гриппа лучше всем, а прежде всего детям до пяти лет, подросткам, пожилым и тем, кто работает с людьми.