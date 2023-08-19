Инфекционист Мескина перечислила причины роста заболеваемости COVID-19 в мире

В мире снова увеличивается количество людей, заболевших коронавирусной инфекцией. По информации ВОЗ, за месяц выявлено свыше 1,4 млн случаев заражений. Врач-инфекционист Елена Мескина рассказала, с чем связан рост и вероятна ли новая волна коронавируса в нашей стране. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее мнению, причина роста заболеваемости кроется в том, что появился новый подвид COVID-19, приводящий к высокой заболеваемости.

Медик отметила, что трудно сказать, затронет ли новая волна вируса нашу страну.

По ее словам, завоз вируса вероятен туристами из других стран, однако очевидных поводов для волнений пока нет.