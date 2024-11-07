Инфекционист Мескина перечислила способы распознать корь по первым признакам

В последние годы корь перестала быть только детским заболеванием, все чаще она встречается и у взрослых. Врач-инфекционист Елена Мескина рассказала, по каким симптомам можно определить корь, и о способах защиты от заболевания. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, корь является вирусным заболеванием, которое трудно распознать на начальной стадии. Она похожа на обычную простуду, однако имеет свою характерную особенность — сыпь.

Медик отметила, что наиболее характерным симптомом кори является наличие мелкой сыпи на внутренней поверхности щек. Тем не менее она бывает не у всех пациентов. Инфекция проявляется как обычное ОРЗ, а сама сыпь появляется только на четвертый день.

По ее мнению, корь — весьма заразная инфекция, быстро распространяющаяся и может передаться даже за один контакт. Поэтому невакцинированный человек легко подцепит данную инфекцию. В целом корь протекает благоприятно, летальные исходы от нее случаются редко, при этом она может вызвать серьезные осложнения.

Ранее она назвала предположительные причины массового отравления американцев в «Макдональдсе».