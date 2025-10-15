Инфекционист объяснил рост ОРВИ

После пандемии COVID-19 в России увеличилось количество заболевших гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщил директор НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Дмитрий Лиознов, пишет РИА Новости .

По словам специалиста, распространение коронавируса временно изменило привычные эпидемиологические процессы. В 2020–2021 годах случаи гриппа почти не регистрировались из-за ограничительных мер и ношения масок, однако с 2021 года вирус вновь начал активно циркулировать.

Лиознов отметил, что за время пандемии многие респираторные инфекции перестали циркулировать, и у населения снизился уровень естественного иммунитета. Это привело к росту заболеваемости в последующие годы.

Эксперт подчеркнул, что всплеск случаев ОРВИ в последние сезоны связан не только с ослаблением иммунной защиты, но и с возвращением прежних социальных контактов и увеличением числа массовых мероприятий.

Врач напомнил о важности профилактики — своевременной вакцинации, соблюдении гигиены и ограничении контактов при первых симптомах болезни.

