Инфекционист Покровский перечислил основные признаки отравления арбузом

Москвичка скончалась в результате употребления в пищу арбуза, купленного возле метро. Врач-инфекционист Вадим Покровский рассказал об основных симптомах интоксикации организма после съеденного арбуза. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его мнению, отравление случается не от самих плодов, а от вредоносных веществ, которые были в ягоде.

Медик подчеркнул, что следует покупать только целые плоды, без трещин и надрезов. После приобретения арбуза нужно хорошо помыть его с мылом под проточной водой.

По его словам, главными симптомами отравления являются диарея, интоксикация, слабость и рвота.