Инфекционист Тимаков заявил о циркуляции штамма «омикрон» в России

По словам врача-инфекциониста Евгения Тимакова, в России циркулирует штамм коронавируса «Омикрон», представляющий опасность для людей из групп риска. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что на увеличение заболеваемости оказывают влияние миграционные потоки и отсутствие иммунитета к циркулирующей инфекции.

По мнению медика, в настоящее время характерна циркуляция риновирусной инфекции и нового коронавируса, однако оба вируса протекают у людей в легкой форме.