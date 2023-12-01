Инфекционист Вознесенский дал оценку риска пандемии от вспышки пневмонии в Китае
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По словам врача-инфекциониста Сергея Вознесенского, ситуация в КНР обусловлена популярными возбудителями сезонных ОРВИ, вроде гриппа, аденовирусной или риновирусной инфекции и микоплазменной инфекцией, поэтому некорректно говорить, что это может оказать влияние на заболеваемость в нашей стране. Об этом сообщают «Известия».
Он добавил, что против многих возбудителей имеется неспецифическая профилактика.
По мнению медика, больше всего инфекции подвержены дети младшего возраста, не имеющие иммунитета против данных возбудителей, поскольку они находились в изоляции из-за коронавируса.
Он подчеркнул, что ситуация со вспышками вирусов на данный момент вполне управляема.