Инфекционист Вознесенский дал оценку риска пандемии от вспышки пневмонии в Китае

По словам врача-инфекциониста Сергея Вознесенского, ситуация в КНР обусловлена популярными возбудителями сезонных ОРВИ, вроде гриппа, аденовирусной или риновирусной инфекции и микоплазменной инфекцией, поэтому некорректно говорить, что это может оказать влияние на заболеваемость в нашей стране. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что против многих возбудителей имеется неспецифическая профилактика.

По мнению медика, больше всего инфекции подвержены дети младшего возраста, не имеющие иммунитета против данных возбудителей, поскольку они находились в изоляции из-за коронавируса.

Он подчеркнул, что ситуация со вспышками вирусов на данный момент вполне управляема.