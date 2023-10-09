Инфекционист Вознесенский предрек две волны респираторных инфекций этой осенью

Осень является сезоном простуд и вирусных заболеваний. По словам врача-инфекциониста Сергея Вознесенского, заболеваниям данного типа характерна сезонность, в связи с чем в скором времени ожидается две волны инфекций. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что наиболее распространенной респираторной инфекцией является та, которая передается воздушно-капельным путем. Это грипп, коронавирус, риновирусная и аденовирусная инфекции.

По мнению медика, спад заболеваемости произойдет только после Нового года.

Он отметил, что лучшей защитой от данных инфекций является вакцинация. Также не стоит забывать про маски, соблюдать личную гигиену.