Интернет-магазин Wildberries начал продажу безрецептурных лекарств
Фото: [freepik.com]
Wildberries запускает продажу безрецептурных лекарственных препаратов по всей стране, рассказали РИА Новости в компании.
В 2021 году компания начала продажу лекарств в тестовом режиме — только на территории Москвы и Московской области.
В Wildberries заверили, что будут тщательно проверять наличие лицензии у селлеров, а также отметили, что внимательно следят за недопущением к продаже запрещенных товаров.
При этом хранение, сборка и доставка товаров будут обязанностями маркетплейса.
Ранее гендиректор маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук и исполнительный директор группы Russ Роберт Мирзоян рассказали о причинах объединения двух компаний.