Интернет-магазин Wildberries начал продажу безрецептурных лекарств

Wildberries запускает продажу безрецептурных лекарственных препаратов по всей стране, рассказали РИА Новости в компании.

В 2021 году компания начала продажу лекарств в тестовом режиме — только на территории Москвы и Московской области.

В Wildberries заверили, что будут тщательно проверять наличие лицензии у селлеров, а также отметили, что внимательно следят за недопущением к продаже запрещенных товаров.

При этом хранение, сборка и доставка товаров будут обязанностями маркетплейса.

Ранее гендиректор маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук и исполнительный директор группы Russ Роберт Мирзоян рассказали о причинах объединения двух компаний.