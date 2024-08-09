Бакальчук и Мирзоян в совместном интервью объяснили объединение Wildberries и Russ

Гендиректор маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук и исполнительный директор группы Russ Роберт Мирзоян рассказали о причинах слияния двух компаний.

По словам Бакальчук, в Wildberries столкнулись со сложностями в управлении, а при объединении с оператором наружной рекламы Russ в компанию пришла группа топ-мемнеджеров.

Бакальчук отметила, что сложности в управлении возникли из-за двукратного роста оборота.

«Увеличение оборота в два раза не означает, что ты просто поставил больше складов, закупил больше машин и так далее... Простое увеличение в два-три раза, бесконтрольное, без нормальной системы управления привело к тому, что начало все разваливаться», — заявила гендиректор Wildberries.

В свою очередь Мирзоян рассказал, что у Russ есть продукт, ориентированный на МСП, благодаря чему возникла заинтересованность в объединении с Wildberries.

Wildberries и Russ объявили об объединении в середине июня. OOO «РВБ» было зарегистрировано 4 июля.

Ранее Татьяна Бакальчук откровенно рассказала, что ее брак с Владиславом Бакальчуком давно дал трещину.