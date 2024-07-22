Инженер Кучеров развеял миф о способности разогретой пищи в микроволновке вызывать рак

По словам инженера Романа Кучерова, убеждение в том, что электромагнитные волны, которые излучаются микроволновками, могут спровоцировать развитие раковых опухолей, является мифом. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он подчеркнул, что еда при аналогичном методе разогревания теряет часть питательных веществ, однако данные процессы происходят во время любой иной термической обработки.

По мнению эксперта, излучение в микроволновке не такое мощное, чтобы повредить клеточную структуру, в отличие от рентгена. Таким образом, убеждение о том, что микроволновое излучение способно вызвать развитие злокачественных опухолей, является мифом.

Он добавил, что при этом пища все же действительно теряет часть питательных веществ при подобной термической обработке, как и при любой другой, поскольку ряд витаминов и минералов не выдерживают высоких температур и разрушаются.