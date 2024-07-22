Инженер Кучеров развеял миф о способности разогретой пищи в микроволновке вызывать рак
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По словам инженера Романа Кучерова, убеждение в том, что электромагнитные волны, которые излучаются микроволновками, могут спровоцировать развитие раковых опухолей, является мифом. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он подчеркнул, что еда при аналогичном методе разогревания теряет часть питательных веществ, однако данные процессы происходят во время любой иной термической обработки.
По мнению эксперта, излучение в микроволновке не такое мощное, чтобы повредить клеточную структуру, в отличие от рентгена. Таким образом, убеждение о том, что микроволновое излучение способно вызвать развитие злокачественных опухолей, является мифом.
Он добавил, что при этом пища все же действительно теряет часть питательных веществ при подобной термической обработке, как и при любой другой, поскольку ряд витаминов и минералов не выдерживают высоких температур и разрушаются.