Исследование: прием витамина D зимой снижает риск заболевания гриппом и пневмонией

Многообещающее новое исследование британских ученых предоставило убедительные доказательства того, что прием витамина D в зимний период может служить эффективной защитой от тяжелых респираторных инфекций, таких как грипп и пневмония, и значительно снижать риск госпитализации. Об этом пишет Daily Mail.

Специалисты из Университета Суррея провели крупнейший в своем роде анализ, изучив данные Британского биобанка о 36 тыс. человек. Они обнаружили четкую связь между уровнем витамина D в крови и вероятностью попадания в больницу из-за инфекций дыхательных путей.

Результаты, опубликованные в Американском журнале клинического питания, показали, что у людей с тяжелым дефицитом витамина D вероятность госпитализации из-за гриппа, бронхита или пневмонии на 33% выше, чем у тех, чей уровень является оптимальным.

Отмечается, что каждое увеличение уровня витамина в крови сопровождалось снижением частоты госпитализаций на 4%.

«Обеспечение достаточного потребления витамина D может существенно снизить количество госпитализаций из-за инфекций дыхательных путей на уровне населения», — заявили авторы работы.

Витамин D, который организм в основном синтезирует под воздействием солнечного света, играет ключевую роль не только в здоровье костей и мышц, но и в работе иммунной системы.

В осенне-зимний период, когда солнечная инсоляция недостаточна, врачи рекомендуют принимать эту добавку ежедневно. Детям от 1 до 4 лет, людям со смуглой кожей и тем, кто редко бывает на улице, советуют принимать витамины круглый год.

Эксперты отмечают, что, несмотря на доступность добавок, лучшими источниками остаются солнечный свет и сбалансированное питание, включающее жирную рыбу, красное мясо и яичные желтки.

