Нутрициолог рекомендует включить в зимнее меню супы и согревающие специи

С наступлением холодов нашему организму требуется особый подход к питанию, который поможет не просто насытиться, но и поддержать внутреннее тепло и баланс. Нутрициолог Ирина Шиманская в беседе с радио Sputnik рассказала , как скорректировать рацион, чтобы легче переносить зимний сезон. Вместо холодных перекусов и легких салатов в это время года стоит сделать ставку на теплую, энергетически плотную и при этом легко усваиваемую пищу, дополненную согревающими специями.

По ее словам, главными героями зимнего меню, по мнению эксперта, становятся супы, особенно крем-супы из сезонных овощей: тыквы, батата, моркови или цветной капусты. Они не перегружают пищеварение и мягко согревают организм изнутри. Не менее полезны бульоны с травами и специями, которые поддерживают водно-солевой баланс и улучшают работу желудочно-кишечного тракта. Также в холодное время года стоит предпочесть тушеные или запеченные овощи сырым — они лучше усваиваются и не вызывают ощущения внутреннего охлаждения.

Эксперт добавила, что важную роль играют и правильно приготовленные каши. Чтобы они стали полноценным зимним блюдом, их необходимо сочетать с жирами: варить на кокосовом молоке или добавлять орехи, семена, растительные масла, а также согревающие специи, такие как корица или кардамон. Не стоит забывать и о напитках: теплая вода с пряностями, травяные чаи с имбирем, гвоздикой или бадьяном не только согревают, но и улучшают циркуляцию, помогая сохранять стабильный уровень энергии в течение дня.

По ее мнению, зимний рацион — это не просто вопрос калорий, а целая стратегия поддержания ресурсов организма в условиях холода и короткого светового дня. Итогом следования этим простым принципам становится не только улучшение самочувствия, но и укрепление иммунитета, повышение энергии и снижение внутреннего напряжения. Горячий суп, тарелка ароматной каши или чашка пряного чая оказываются не просто едой, а своего рода тепловой подпиткой, которая помогает пережить зиму с комфортом и хорошим настроением.

