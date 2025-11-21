Исследователи обнаружили природное вещество, способное влиять на процессы старения иммунитета

Научные сотрудники исследовательского центра Georg-Speyer-Haus идентифицировали природное соединение, влияющее на функции иммунной системы. Речь идет о метаболите уролитин А, который образуется в кишечнике при употреблении гранатов, грецких орехов, миндаля и некоторых ягод, сообщает Общественная Служба новостей .

Проведенные исследования продемонстрировали способность данного вещества компенсировать возрастные изменения в иммунной системе. Уролитин А способствует увеличению количества наивных Т-клеток, ответственных за идентификацию новых патогенов.

В ходе экспериментов было установлено, что соединение активизирует процесс образования новых митохондрий в клетках. Одновременно отмечается снижение уровня окислительного стресса, что способствует устранению поврежденных клеточных компонентов.

Результаты исследования, опубликованные в научном издании New Atlas, указывают на потенциальные возможности применения обнаруженного механизма для поддержания иммунной функции.

