Случайный провал грунта обнажил старинный склеп в Астраханской области

Необычный инцидент привел к повторному открытию средневекового склепа в Астраханской области. Археологическая находка была сделана благодаря всаднику на лошади, который провалился под землю во время прогулки по степи в районе Селитренного городища.

Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Астраханская археология», во время конной прогулки мужчина внезапно почувствовал, что почва проседает. Передняя нога его лошади застряла, а самого наездника буквально сбросило в образовавшийся провал. Животное начало погружаться в яму, однако позже его благополучно извлекли на поверхность без серьезных травм.

Случайный провал обнажил исторический объект. Один из местных жителей, прибывший на место происшествия, заснял на видео обнажившиеся фрагменты старинной кирпичной кладки и сообщил о находке ученым.

Эксперты идентифицировали подземное сооружение как средневековый склеп, датируемый XV–XVI веками. Как пояснили археологи, это была типовая для того периода усыпальница, рассчитанная на одного или нескольких человек. Внутри обнаружились характерные ниши и погребения, проведенные по мусульманскому обряду.

Выяснилось, что данный склеп не является новой находкой для науки. Он был полностью изучен и задокументирован археологами еще в 2005 году, после чего его засыпали землей для сохранности. После инцидента с всадником исторический объект снова укрыли грунтом. Состояние лошади не вызывает опасений.

