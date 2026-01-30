История 16-летнего пациента: как липома размером с овощ вызывала у подростка проблемы с давлением

В Морозовской детской больнице Москвы врачи провели уникальную операцию 16-летнему подростку, удалив гигантскую доброкачественную опухоль. Липома весом 1,5 килограмма и размером с кабачок сдавливала жизненно важные сосуды и диафрагмальный нерв, что вызывало у юноши хроническое повышение давления.

Как сообщили в столичном департаменте здравоохранения, новообразование было обнаружено в грудной клетке. Для проведения сложной пятичасовой операции хирурги использовали современный малотравматичный метод. Через три небольших прокола они дробили опухоль, а затем полностью извлекли ее из организма пациента.